شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط.. ملتقى تكنولوجيا المعلومات يبحث سبل دعم الولوج الرقمي عربيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أمس الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة لملتقى "منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي.. تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع"، الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي المغربية بالتعاون مع بعض شركائها داخل وخارج المغرب، بمشاركة خبراء وباحثين من عدة بلدان.

ويهدف الملتقى الذي يستمر على مدى 3 أيام، إلى مناقشة سبل دعم إمكانية الولوج الرقمي في المنطقة العربية، والإدماج الرقمي المتكافئ والعادل للجميع، وتحسين إمكانية الولوج الرقمي، وتقديم المقترحات والمشورة بين الدول العربية وجميع الفاعلين في هذا المجال، بقصد تمكين جميع الأفراد من استخدام الأدوات والمنصات التطبيقية الرقمية.

إدارة عمومية رقمية فعالة

ودعا المشاركون في جلسات اليوم إلى الإسهام في بناء إدارة عمومية رقمية ناجعة وفعالة، واقتصاد موجه نحو الابتكار، ومجتمع معرفة يرتكز على التكنولوجيا الرقمية.

إضافة إلى تطوير المواهب الرقمية للشباب، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها.