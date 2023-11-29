شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يشدد على إنهاء ممارسات الاحتلال ضد المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل فى غزة.

وقال السودانى - فى منشور على موقع "إكس" - إنه "فى اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، نؤكد وقوفنا ودعمنا حق هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة"، داعيا جميع دول العالم إلى "إنهاء معاناة غزة، وما تعرضت له بسبب العدوان الأخير".

كما وجه المؤسسات الرسمية كافة بالاحتفاء باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذى يوافق يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام.