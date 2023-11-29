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"الألكسو" تدعو لمواصلة دعم العالم للشعب الفلسطيني

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الدمام - شريف احمد - أهابت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف ممنهج وبشاعة غير إنسانية أمام العالم، وحرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم والتعليم والصحة والأمان.

ودعت "الألكسو" اليوم، في بيان لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لمواصلة دعم العالم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً إلى القتل، والدمار، وحرمان الأطفال، من التعليم الذي يعد حقاً مشروعاً تكفله المواثيق الأممية.

وقالت :"إن مواصلة تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة والقتل العمدي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي مما يتطلب التحرك حماية للشعب الفلسطيني من آلة الاحتلال الغاشم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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