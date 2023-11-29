شكرا لقرائتكم خبر عن "الألكسو" تدعو لمواصلة دعم العالم للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف ممنهج وبشاعة غير إنسانية أمام العالم، وحرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم والتعليم والصحة والأمان.

ودعت "الألكسو" اليوم، في بيان لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لمواصلة دعم العالم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً إلى القتل، والدمار، وحرمان الأطفال، من التعليم الذي يعد حقاً مشروعاً تكفله المواثيق الأممية.

وقالت :"إن مواصلة تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة والقتل العمدي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي مما يتطلب التحرك حماية للشعب الفلسطيني من آلة الاحتلال الغاشم".