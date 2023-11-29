شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق وأبنية أثرية.. الاحتلال دمر أرشيف غزة التاريخي خلال العدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية مدينة غزة اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت الأرشيف التاريخي لمدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار 50 يومًا.

وقالت في بيان "إن طائرات ومدفعية الاحتلال أعدمت آلاف الوثائق التاريخية بعد قصف مبنى الأرشيف المركزي الذي كان يضم آلاف الوثائق والأوراق التاريخية لمدينة غزة".

المباني التاريخية

وأشارت البلدية إلى أن معظم المباني التاريخية والأثرية في مدينة غزة تعرضت للتدمير المباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

كما تعرضت المساجد التاريخية في مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف من طائرات ومدفعية الاحتلال، ومن بين تلك المساجد، "المسجد العمري الكبير" أقدم مساجد قطاع غزة، والذي يقع في قلب مدينة غزة القديمة والتاريخية.

مدينة جنين

من ناحية أخرى، أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، بجروح رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلاً في مدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة منذ مساء أمس.

تجريف الشوارع

وأقدمت قوات الاحتلال على تجريف الشوارع والبنية التحتية في جنين ومخيمها، وسط حصار شامل من جميع الجهات، حيث تواصل إطلاق النار بشكل مكثف صوب منازل الفلسطينيين.

من جهته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وتمنع سيارات الإسعاف من الدخول أو الخروج من مستشفيات جنين لإنقاذ الجرحى.