اخبار الخليج

الخليج اليوم .. مباحثات سعودية برازيلية وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية.. صور

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الرياض - كتب موسى القحطاني - خلاف مبارك ونتنياهو حول جاسوس إسرائيلي في مصر.. حفيد الرئيس السابق ينشر فيديو يلقى رواجا كبيرا الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

أصغر أسير فلسطيني يخرج بـ"نصف جمجمة" (فيديو) الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

"هآريتس": السيسي تمكن من تحقيق مكاسب على حساب نتنياهو الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

ماذا قال لهم؟.. رهائن إسرائيليون يؤكدون اجتماعهم بـ"السنوار" ويكشفون مكانه الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الجيش الإسرائيلي: تم استهداف جنودنا بـ3 عبوات في موقعين مختلفين شمال غزة الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

مباحثات سعودية برازيلية وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية.. صور الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

قادة الإمارات يهنئون على فوزها باستضافة الرياض "إكسبو 2030" الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

شاهد ردة فعل وزيرين سعوديين لحظة إعلان فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030" (فيديو) الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

عقبة قد تبعد محمد صلاح عن الدوري السعودي الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

"المملكة القابضة" تستحوذ على حصة الأمير الوليد بن طلال في بنك عملاق الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

أثناء رعيهما الماشية.. مقتل طفلين بانفجار لغم حوثي وسط اليمن الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

السعودية: يجب العمل على خطة للسلام ذات مصداقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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