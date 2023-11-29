الخليج اليوم .. مباحثات سعودية برازيلية وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية.. صور

الرياض - كتب موسى القحطاني - خلاف مبارك ونتنياهو حول جاسوس إسرائيلي في مصر.. حفيد الرئيس السابق ينشر فيديو يلقى رواجا كبيرا الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

أصغر أسير فلسطيني يخرج بـ"نصف جمجمة" (فيديو) الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

"هآريتس": السيسي تمكن من تحقيق مكاسب على حساب نتنياهو الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

ماذا قال لهم؟.. رهائن إسرائيليون يؤكدون اجتماعهم بـ"السنوار" ويكشفون مكانه الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الجيش الإسرائيلي: تم استهداف جنودنا بـ3 عبوات في موقعين مختلفين شمال غزة الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

مباحثات سعودية برازيلية وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية.. صور الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

قادة الإمارات يهنئون السعودية على فوزها باستضافة الرياض "إكسبو 2030" الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

شاهد ردة فعل وزيرين سعوديين لحظة إعلان فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030" (فيديو) الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

عقبة قد تبعد محمد صلاح عن الدوري السعودي الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

"المملكة القابضة" تستحوذ على حصة الأمير الوليد بن طلال في بنك عملاق الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

أثناء رعيهما الماشية.. مقتل طفلين بانفجار لغم حوثي وسط اليمن الاربعاء ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣