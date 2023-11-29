الخليج اليوم .. "المملكة القابضة" تستحوذ على حصة الأمير الوليد بن طلال في بنك عملاق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استحوذت شركة "المملكة القابضة" على الأسهم المملوكة لرئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال في "سيتي غروب" بقيمة إجمالية نحو 1.686 مليار ريال (449.56 مليون دولار).

وقالت "المملكة القابضة" في بيان اليوم الأربعاء، إنه "تم شراء الأسهم من طرف ذي علاقة هو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، لترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي غروب من 1.63% إلى 2.2%".

وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة عبر مصادر الشركة الداخلية، ووصفت إبرام هذه الصفقة بأنه جزء من خطط الشركة الاستراتيجية.

وتعد "سيتي غروب" من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية