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الخليج اليوم .. شاهد ردة فعل وزيرين سعوديين لحظة إعلان فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030" (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والوفد السعودي في باريس بعد إعلان فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بعد إعلان فوز السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

 

وأظهر الفيديو الجبير وعددا من المسؤولين السعوديين وهم ينتظرون النتيجة، ومع إعلان فوز السعودية، وقفوا من شدة الفرح وبدأوا بالتصفيق. كما أظهر ردة فعل وزير السياحة أحمد الخطيب بعد إعلان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030. وعلق الوزير قائلا: "جابها ".

 

 

وفازت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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