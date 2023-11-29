الخليج اليوم .. عقبة قد تبعد محمد صلاح عن الدوري السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية عن عقبة قد تحول دون انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في المستقبل، وتحديدا بعد نهاية الموسم الحالي.

وارتبط جناح ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية كثيرا بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن مع وجود اهتمام من قبل ناديي الاتحاد والهلال السعوديين.

وقدم الاتحاد السعودي عرضا ماديا قويا في الصيف الماضي وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن في النهاية، رفض النادي الإنجليزي رحيله بطلب من المدرب، يورغن كلوب.

وبحسب التقرير، هناك عقبة قد تغير من تفكير محمد صلاح وهي أن الدوري السعودي لا يشهد حضور الكثير من الجماهير مثلما يحدث في أوروبا.

وأكدت الشبكة أن المدرجات في العديد من المباريات شبه خاوية مثل مباراة الوحدة والخليج التي شهدت حضور 447 متفرجا فقط.

كذلك مباراة الاتفاق وأبها في سبتمبر حضر في المدرجات حوالي 976 متفرجا فقط، ومتوسط الحضور مع نصف الفرق في الدوري السعودي لا يتعدى 5 آلاف متفرج.

وترى شبكة "إيكو" أن الأندية في الدوري السعودي ربما لديها الأموال الكافية لإنفاقها على التعاقد مع اللاعبين، لكن ليس لديها القدرة على إقناع الجماهير بمشاهدة النجوم.

وهذا ما قد يغير من تفكير محمد صلاح في فكرة الرحيل عن ليفربول وأوروبا بشكل عام مع نهاية الموسم الحالي.

المصدر: "وسائل إعلام"