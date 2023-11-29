شكرا لقرائتكم خبر عن غرف تغذية للأمهات المرضعات ووسائل نقل خضراء فى قمة دبى Cop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الموقع الرسمى لمؤتمر قمة الأطراف الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ Cop28، والتى ستعقد فى دولة الإمارات الشقيقة فى مدينة اكسبو دبى فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، توفير عدد من الخدمات للمشاركين فى قمة المناخ والذين يصل عددهم طبقا للأمم المتحدة حوالى 70 ألف مشارك من 198 دولة، و خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والأمهات المرضعات ووسائل النقل الخضراء.

تحتوى المنطقة التى تستضيف فعاليات COP28 على غرف تغذية مختلفة، يمكن استخدامها من قبل الأمهات المرضعات، والأشخاص الذين يستخدمون أنابيب التغذية، وبالنسبة لمندوبي المنطقة الزرقاء، تتوفر غرف التغذية والتمريض في مراكز الزوار 1 و6 و7، أما زوار المنطقة الخضراء، فتتوفر غرف للتغذية والتمريض في مراكز الزوار 2 و3 و5.

وهناك أيضا إمكانية لاستخدام السيارة الخاصة، رغم تشجع دولة الإمارات لجميع الزوار والمندوبين على استخدام خدمات النقل العام حيثما أمكن ذلك، ويتم توفير مناطق وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها في جميع مواقف السيارات COP28.

كما هناك نقاط تفتيش أمنية التي يمكن الوصول إليها، سواء ان كنت مندوبًا معتمدًا في المنطقة الزرقاء وغير قادر على المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن لأسباب طبية، اوتحتاج إلى تفتيش جسدي، لابد من التقدم بطلب للحصول على شارة إعفاء الأمم المتحدة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لتسهيل الأمر.

و يوجد ايضا مراكز خدمة إمكانية الوصول هي مكاتب معلومات مخصصة، من اجل توفير خدمات إمكانية الوصول والإجابات على الاستفسارات المتعلقة بإمكانية الوصول، وتتوفر مراكز خدمة الوصول إلى المنطقة الزرقاء في مراكز الزوار 1 و6 و9.

ويعد مترو دبي أحد أنظمة السكك الحديدية الأكثر تقدما وحداثة، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الفاخرة سواء داخل المترو اوالمرافق والمعدات وسيارات الأجرة التي يمكن الوصول إليها

وهناك أيضا توفير سيارات أجرة التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة متاحة للاستخدام. ويتم الحجز قبل 30 دقيقة على الأقل.