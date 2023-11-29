شكرا لقرائتكم خبر عن "إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامى" يحيى اليوم الدولى للتضامن مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى برئاسة الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، موقف الاتحاد الثابت ودعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطينى العادل والمستمر دفاعا عن أرضه ومقدساته وكرامته وسعيا لنيل الحرية وتقرير المصير.

جاء ذلك في بيان، أصدره اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، في إطار مشاركة الاتحاد في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والموافق 29 نوفمبر من كل عام، تضامنا مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.

وأوضح البيان، أنه يخصص اليوم بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية ليكون يوما للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية للدول الأعضاء في الاتحادين لدعم القضية الفلسطينية.

وذكر البيان "أن إحياء اليوم الدولي هذا العام، يتزامن مع واقع أليم يشهد الشعب الفلسطيني فيه عدوانا غاشما غير مسبوق، تذبح فيه الإنسانية كل يوم منذ أكثر من 54 يوما، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، فيما يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حصيلة مروعة من الضحايا المدنيين لهذا العدوان الذي أودى بحياة نحو 15 ألفا من مدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تعرض ملايين الفلسطينيين لممارسات تخالف كافة مبادئ الإنسانية".

وجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، والوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد، أن الشعب الفلسطيني الصامد يعاني منذ أكثر من 70 عاما من ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، ويستحق أن تتكاتف معه جميع دول العالم وشعوبها في هذه اللحظات الدقيقة".