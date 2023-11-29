دبي - محمود عبدالرازق - وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع وقفات مماثلة في التوقيت نفسه في العديد من الأقطار العربية، لمطالبة الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها.

وقالت مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" زويا روحانا، لوكالة "الخليج 365" إن "هذه الوقفة مشتركة ما بين 9 دول عربية فيها ائتلافات شبكات ومنظمات نسوية، وقد تقرر بأن تقام الوقفة التوقيت نفسه عند الثانية عشر في كل بلد أمام مقرات الأمم المتحدة أو أمام منظمات دولية".

وأوضحت أنه "سيصدر بيانًا مشتركًا يدين من خلاله كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين في غزة وفي مناطق أخرى، على أمل أن نعلي الصوت ونضغط على المنظمات الدولية لوقف ازدواجية المعايير".

© Gulf 365 . Zahra Al Amirوقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور وقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور © Gulf 365 . Zahra Al Amir

وأضافت روحانا: "طبعًا نحن اليوم في خضم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي هي حملة دولية تحدث كل عام، والأكيد نريد أن نعبر عن معارضتنا للعنف الذي يُمارس ضد النساء، وحاليًا وبشكل خاص النساء الفلسطينيات".

من جهتها، قالت صبرية سمكو من "لجنة حقوق المرأة"، لوكالة "الخليج 365"، إنه "بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء للأسف نساء غزة تعاني من ظلم ووحشية وقهر وتهجير وموت وظروف صعبة جدا، ولا ننسى النساء الحوامل في سباق مع الموت بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة في القطاع".

© Gulf 365 . Zahra Al Amirوقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور وقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور © Gulf 365 . Zahra Al Amir

وأضافت: "نحن كنساء لبنان نستنكر أشد استنكار الوحشية ضد الأطفال والنساء وندعو كل حكومات العالم إلى حماية النساء والأطفال، واحترام المواثيق الدولية والاتفاقيات ضد الجرائم النسائية".

وأشارت سمكو إلى أن "هذه الوقفة للتعبير عن الوجع الذي نراه، وهذا السكوت المخيف على الجرائم والوحشية التي لا يمكن وصفها، نشعر أننا نقف ضد هذا الوجع والإجرام ولو بوقفة صغيرة ضد هذه الوحشية".

بدورها، قالت غادة نقولا، محامية في "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، إن "هذه الوقفة عالمية بكل الدول بنفس التوقيت وهي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضد قتل النساء والأطفال وللدعوة إلى احترام قرارات مجلس الأمن التي تتعلق بالسلم وتحييد النساء والمدنيين من الصراعات المسلحة".

© Gulf 365 . Zahra Al Amirوقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور وقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور © Gulf 365 . Zahra Al Amir

وشددت على أن "ما يحصل في غزة هو خرق لكل أنواع القوانين الدولية والمحلية والإتفاقيات الدولية وكل الإتفاقيات التي تتحدث عن حقوق الإنسان".

وأصدرت الائتلافات والشبكات والمنظمات النسوية في البلدان العربية ومنها لبنان، بيانًا، أشارت فيه إلى أن "الوقفات في أنحاء الوطن العربي اليوم لرفع الصوت عاليًا لإدانة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين والمدنيات في غزة".

© Gulf 365 . Zahra Al Amirوقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور وقفة تضامنية مع غزة للهيئات المدنية والأهلية أمام "الإسكوا" في بيروت/صور © Gulf 365 . Zahra Al Amir

وطالبوا بالوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة وضمان حماية جميع المدنيين والمدنيات وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال استنادًا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.