اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني... كيف ظهرت ملامح الدعم في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وطالبت الجمعية العامة بموجب القرار رقم 60/37، بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

ورفعت الجمعية العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد أقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2015.

وبدأ العالم يتحرك للتضامن مع الأهالي بصور مختلفة، منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وانتشار صور ومقاطع الفيديو لمشاهد الدمار والخراب التي تسبب بها القوات الإسرائيلية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

المقاطعة على المستوى الدولي

وأفادت صحيفة تركية، بأنه بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية أو التي تدعم اسرائيل، في تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مئات العلامات التجارية، بما فيها تلك التابعة لشركات إسرائيلية، تباع في الأسواق التركية.

لوحات فنية

رسم بعض الفنانين لوحات تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة، مثل لوحات للشهداء من أطفال وشباب وكبار السن، ونشروا اللوحات الفنية على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعى، مع تدوين عبارات التضامن مع أهالي غزة، والتحدث عما يحدث هناك من جرائم إنسانية وذلك بمختلف اللغات حتى تصل رسالتهم للعالم أجمع.

رقصات حماسية

لم يتوقع شاب فلسطيني، ملثم الوجه، خرج لمحاربة القوات الإسرائيلية، حاملا المقلاع، أن تتحول رقصته التي نفذها بين النيران والدخان، لإحد رموز انتفاضة الشعوب حول العالم.

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إكسسوارات وملابس

دعم بعض أهالي غزة من خلال تصميم أساور وسلاسل بألوان علم فلسطين أو على شكل خريطة مدينة قطاع غزة، أو ارتداء الشال الفلسطيني للتنويه بالقضية الفلسطينية.

رفع أعلام فلسطين

قام بعض آخر برفع علم فلسطين بجانب أعلام بلادهم على واجهات المحلات التجارية والأماكن المختلفة وطبع العلم على السيارات والملابس.