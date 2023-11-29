تنقل شهادات حية... أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النساء... صور

دبي - محمود عبدالرازق - يشكّل الحاضرون "محكمة صورية" حقيقية الوقائع، هي الأولى من نوعها في تونس، لتسليط الضوء على ظاهرة تقتيل النساء التي باتت كابوسا يرعب النساء، في ظل تصاعد أعداد الضحايا سنة بعد أخرى.

وتبحث هذه المحكمة التي أشرفت على تنظيمها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في إطار الحملة الدولية السنوية "16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء"، معالجة تجريم تقتيل النساء معالجة قضائية نسوية وإعلامية والمطالبة بإصدار قانون يجعل من جريمة قتل النساء جريمة لا تسقط بمرور الزمن.

شهادات حية لعائلات ملتاعة

بصوت ينخره الألم ودموع تكاد تحبس أنفاسها، تستحضر الأم "زهرة" أمام هيئة المحكمة التي واكبتها "الخليج 365"، تفاصيل مؤلمة لحياة ابنتها "سنية العجيلي" التي أزهقت روحها على يد زوجها بطريقة بشعة لم تمحَ من ذاكرتها، تاركة وراءها طفلين في عمر الزهور وعائلة ملتاعة.

© Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 1/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 2/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 3/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 4/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 5/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gadera. أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 6/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 7/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 8/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 9/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 10/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 11/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 12/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 13/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 1/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 2/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 3/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 4/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 5/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 6/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera . أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 7/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 8/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 9/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 10/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 11/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 12/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 13/13 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء

وحادثة سنية من حوادث القتل التي بقيت راسخة في أذهان التونسيين رغم مرور سنوات على وفاتها نظرا إلى بشاعتها، حيث أقدم زوجها على قتلها خنقا، ثم تولى تقطيع جثتها ودفنها في حديقة منزله وزرع فوقها شجرة زيتون، قبل أن يبلّغ عن اختفائها ويتهمها بالهرب مع عشيقها لطمس الجريمة.

تتحسر "زهرة" على عدم مبالاتها بنداءات الاستغاثة المتكررة لابنتها وتجاهلها لتعنيف زوجها لها، وما زالت تلك النداءات تطن في أذنيها وتشعرها بهول تأنيب الضمير وتثقل كاهل ذاكرتها في قرارة نفسها كانت العائلة تعي أنها تتحمل جزءً من المسؤولية.

© Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 1/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 2/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 3/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 4/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 5/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 6/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 7/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء © Gulf 365 . Mariam.Gaderaأول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 8/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 1/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 2/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 3/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 4/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 5/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 6/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 7/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء 8/8 © Gulf 365 . Mariam.Gadera أول محكمة صورية في تونس تحاكي ظاهرة تقتيل النّساء

تقول الأم: "عادت سنية إلى بيتنا وعلامات الضرب الوحشي بادية عليها، ولكني أجبرتها على العودة إلى منزل زوجها مرات عدّة وأن تصبر من أجل طفليها ولا تحرمهما من حياة أسرية طبيعية.. كانت تتلقى جميع أشكال التعذيب وأخبرتني آخر مرّة أنها ستموت".

لم يخطر ببال الأم زهرة أنها تلقت مكالمة الوداع الأخير وأن اليد التي رفعها زوج ابنتها لضربها عشرات المرات هي ذات اليد التي قتلتها وقطّعتها بمنشار إلى أجزاء بطريقة وحشية وصادمة وأسكتت صوتها نهائيا.

13 نوفمبر, 10:15 GMT

ظاهرة تتصاعد في ظل تجاهل الدولة

"كلبوسية المثلوثي"، كانت هي الأخرى فريسة لعقلية زوجها الذكورية التي تنظر إلى المرأة على كونها ملكية خاصة مثقلة بالواجبات ومنزوعة الحقوق.

ويقول شقيقها "جلول" في شهادته أمام المحكمة إن أخته تعرضت قبل القتل إلى شتى أنواع العنف الجسدي والمعنوي والجنسي والاقتصادي، وأن زوجها حرمها من رؤية عائلتها وجيرانها وحتى من استعمال الهاتف.

قتلت كلبوسية على يد زوجها في أبريل 2020، أي بعد صدور القانون عدد 58 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، بعد أن وجه لها شريكها 4 ضربات بمطرقة على مستوى الرأس.

وكلبوسية وسنية ليستا سوى أمثلة عن عشرات النساء اللاتي تم قتلهن والتنكيل بهن على يد شركائهن أو أحد أفراد العائلة.

وتؤكد المحامية حياة الجزار لـ "الخليج 365" أن ظاهرة تقتيل النساء تشهد تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة في تونس.

17 أكتوبر, 13:43 GMT

وبحسب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فإن "سنة 2023 حطمت الرقم القياسي بتسجيل 25 جريمة قتل للنساء دون احتساب النساء اللواتي قتلن بسبب الفقر والهشاشة أثناء نقلهن كالدواب في شاحنات الموت".

وتؤكد الجزار "هذه الظاهرة تتغذى على مجتمع ذكوري كاره للنساء، فكثيرا ما تبرر هذه الجرائم بمسميات الشرف والعاطفية وغيرها من المسميات التي تحاول طمس الفظاعة التي ترتكب في حق النساء".

وأشارت إلى أن صمت الدولة عن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ساعد على انتشار الظاهرة، مؤكدة أن الجهات الأمنية لا تتعامل بالجدية الكافية مع الشكاوى التي تقدمها النساء المعنفات وعادة ما تعيدهن إلى بيوت أزواجهن، وترسلهن بذلك إلى الموت.

نساء فلسطين في البال

ولم تغفل المحكمة الصورية الحديث عن وضعية النساء الفلسطينيات في ظل القصف الاسرائيلي على قطاع غزة والذي استهدف الآلاف من النساء والأطفال.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي لـ "الخليج 365"، إن النساء في غزة يعانين ضروبا من العنف والتقتيل هي الأبشع في تاريخ فلسطين وحتى في تاريخ الحروب التي عرفها العالم.

23 أكتوبر 2022, 18:34 GMT

وأضافت الزغلامي: "بالإضافة إلى أن آلة الحرب حصدت أرواح أكثر من 4 آلاف امرأة فلسطينية، فقد تسببت أيضا في بتر أعضاء المئات منهم ونزوح ما يقارب من 800 ألف امرأة.. في غزة تقتل الحوامل وأخريات تلدن دون مخدر وكثيرات فقدن حياتهن أثناء الجراحة وعمليات الإجهاض وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".

وتابعت: "من هذه المحكمة الصورية نوجه رسالتنا إلى أحرار العالم وإلى المنظمات الحقوقية أن تعلي صوتها وتقف مع الحق وأن توقف جرائم الإبادة وتقتيل النساء الفلسطينيات".