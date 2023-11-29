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الديوان الأميري الكويتي: حالة أمير البلاد الصحية مستقرة

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اليوم- كونا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الشيخ محمد العبدالله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، إن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج الالزم.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية.

وعكة صحية طارئة

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، عن دخول سمو أمير الكويت المستشفى، صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأكد الديوان في بيان، نقلته وكالة كونا الكويتية للأنباء، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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