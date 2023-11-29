شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفلان فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلاً في التاسعة من عمره استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة حي البساتين بمدينة جنين، كما استشهد طفل آخر برصاص قوات الاحتلال.

العدوان على جنين

أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على مدينة جنين ويحاصرها من جميع الجهات، ويمنع الأطقم الطبية من دخول المدينة.