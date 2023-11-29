شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى في المقر الرئيس للبلدية في ميدان فلسطين وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي توثق مبني المدينة ومراحل تطورها العمراني.

وأفادت البلدية، في بيان صحفي، أن الاحتلال تعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها لاسيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها عن 100 عاماً.

وأكدت أن استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة وتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في المدينة ومختلف مناطق قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، شن عدوان واسع على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.