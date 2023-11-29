شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ قرار حاسم بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ووفق الرسالة فقد دعا الملك محمد السادس المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لإنهاء التصعيد فى فلسطين، واتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وشدد الملك المغربى على أن الأراضى الفلسطينية تعرف أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل فى المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، فى خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

واكد العاهل المغربى أن التصعيد الأخير فى فلسطين هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسى للقضية الفلسطينية، والتى ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار فى المنطقة.

كما أعرب الملك محمد السادس عن رفضه وإدانته لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعى والتهجير القسرى ومحاولة فرض واقع جديد فى قطاع غزة.

وشدد الملك محمد السادس أيضا على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التى يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.

وقال : السلام هو خيار استراتيجى لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب.

وأتم رسالته :نجدد التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.