شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: ألمس إجماعا دوليا متزايدا بمجلس الأمن حول وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في جلسة مجلس الأمن التي تناقش الأوضاع فى غزة.

وكتب على حسابه بموقع "إكس" أنه يلمس اجماعاً متزايداً لوقف العدوان الإسرائيلي علي القطاع، موضحا أنه سوف يدعو، خلال كلمته المقررة بعد قليل، كافة الدول إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي السليم بضرورة الانضمام للأصوات المطالبة بوقف تلك الحرب الهمجية اليوم وليس غداً.

وكان قد ثمن ابو الغيط جهود مصر فى إدخال القوافل واستقبال الجرحى لتلبية احتياجات القطاع، وتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للمتضامنين مع الشعب الفلسطينى حول العالم دولا وشعوبا الذين وصلت اصواتهم.

وأضاف، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو على، ضرورة ردعَ الاحتلال الإسرائيلى وإلزامَه بالانصياع للإرادة الدولية فى تحقيق وقف فورى ومُستدام لإطلاق النار وبدء عملية سلام جادة وحقيقية تُفضى لإنهاء هذا الاحتلال العنصرى البغيض، سبيلًا وحيدًا لأمن واستقرار المنطقة.