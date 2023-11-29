بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سرايا" الإخبارية، نبأ عاجلا أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، أفادت فيه بأن "الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، وأكدت أن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل".

وأعلنت قطر، يوم أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه "تم الإفراج الليلة الماضية عن 30 مدنيا فلسطينيا منهم 15 قاصرا و15 امرأة، مقابل إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، وأضاف البيان أن "قائمة المفرج عنهم من غزة، تشمل قاصرا و9 نساء بينهن نمساوية وفلبينية واثنتان من الأرجنتين".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الصليب الأحمر أبلغه بأن 12 محتجزا بينهم 10 إسرائيليين واثنان من الأجانب في طريقهم إلى إسرائيل، قادمين من الأراضي المصرية.

وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حركة "حماس"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الاثنين الماضي، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل اليوم الأربعاء.

وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.