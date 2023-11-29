شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة "COP28" تطلق تطبيقا رسميا لتعزيز تجربة زوار المؤتمر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، اليوم /الأربعاء/، إطلاق تطبيق يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر الذى يقام فى مدينة إكسبو دبى فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتيح تجربة سلسة للمستخدمين ويساعد زوار المنطقتين الزرقاء والخضراء فى تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرّف على مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة فى المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التى تطرأ على برامج الفعاليات.

وأوضحت أن التطبيق يتضمن خرائط تفاعلية عبر نظام التموضع الجغرافى "جى بى إس" تساعد الزوار على التنقل فى إكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخى والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية، كما سيساهم التطبيق فى التعريف ببرنامج الموضوعات المتخصصة اليومية للمؤتمر وأهميتها بالنسبة للعمل المناخى العالمي، بالإضافة الى معلومات مبسطة حول منافذ الأطعمة والمشروبات لتسهيل تجربة الزوار، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشارت إلى أنه يمكن لمستخدمى التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة "COP28"، وإنشاء جداول أعمال حسب تفضيلاتهم، وبعض الملاحظات والتوصيات حول أهم الفعاليات، وروابط لتنزيل الوثائق الخاصة بالمؤتمر، ودليل حول الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيوف الأخرى.