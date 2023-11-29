الخليج اليوم .. رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو ورئيس غويانا التعاونية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض سموه ورئيس توغو العلاقات القائمة بين البلدين وفرص توسيع آفاقها، خاصة في المجالات الإستراتيجية التي تدعم الطموحات التنموية لكلا البلدين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغويانا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي، واستعرضا فرص تطوير التعاون القائم خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبناء على هذه العلاقات بما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر.

وتناول اللقاء أهمية مؤتمر الأطراف "كوب 28" في إيجاد حلول تحقيق الاستدامة ودفع العمل المناخي العالمي، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.