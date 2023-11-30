رئيس الوزراء الفلسطيني: التاريخ سيسجل من وقف مع الحق والعدل ومن وقف مع "دولة الاعتداء"

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقال اشتيه: "نكبة فلسطين عمرها أكثر من 75 سنة. والشعب الفلسطيني كان دائماً يريد حلاً. والدم المسفوك اليوم في قطاع غزة والضفة يجعل الأمر أكثر إلحاحا."
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "الضفة الغربية ليست بعيدة عن ذلك، مئات الشهداء والمعتقلين والاجتياحات بشكل يومي للمخيمات، للقرى، للمدن".
واعتبر أن إسرائيل اليوم "تريد أن تقتل كل ما هو أمامها وتتصرف بروح الانتقام ضد الشعب الفلسطيني."
ودعا اشتيه الدول التي "أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل على عدوانها أن تراجع مواقفها وإلا ستكون شريكة بالعدوان"، مضيفا "التاريخ سيسجل من وقف مع الحق والعدل ومن وقف مع دولة الاعتداء".
وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها "ادعاء حق الدفاع عن النفس فهي دولة استعمار استيطاني إحلالي."
وقال إنه لا يمكن الحديث "عن حل مجتزأ لغزة أو للضفة، والحل يجب أن يكون شاملا متكاملا يشمل غزة والضفة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين."
وختم بالقول: "اليوم نقول لا للتهجير القسري لأبنائنا من قطاع غزة ولا للاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من قطاع غزة ولا لخلق مناطق عازلة في قطاع غزة سواء كان في شماله أو شرقه".
وبدأ سريان الهدنة التي استمرت لأربعة أيام، في 24 نوفمبر الجاري الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت موسكو) وتم تمديدها لمدة يومين آخرين، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء.