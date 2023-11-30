شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني ينتقد صمت مجلس الأمن على جرائم الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صمت مجلس الأمن الدولي على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعد هذا الصمت تغطية لجرائمها.

وقال خلال مشاركته في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن "هذه العدوانية الإسرائيلية الانتقامية الفجة، التي ما يزال البعض يبررها دفاعًا عن النفس، هي تجاوز آخر للقانون الدولي، الذي ينص حاسمًا على أنه لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس.

فرض وقف إطلاق النار

وطالب الوزير الأردني مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار لينتهي العدوان، وأن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع.

وأضاف: "ثمة سبيل واحد للسلام الذي ننشده جميعًا، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قرارًا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة في حدود الرابع من يونيو 1967.