شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة "بيتونيا" غرب محافظة رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة "بيتونيا" غرب محافظة رام الله التي يقع بها سجن "عوفر" حيث ينتظر الفلسطينيون الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى في إطار صفقة التبادل بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين كما هو المعتاد كل ليلة على مدى الليالي الخمس الماضية. وينتظر عند السجن المذكور المئات من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين، حيث من المقرر الإفراج عن الدفعة السادسة من المعتقلين من سجون الاحتلال من أمام سجن "عوفر" العسكري، ضمن بنود "اتفاق الهدنة".

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