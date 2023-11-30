شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب الجزائر فى المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد المشاركون فى الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، بلاهاى فى هولندا، انتخاب الجزائر بالإجماع فى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن منطقة أفريقيا لعهدة مدتها عامين ابتداء من 12 مايو من العام المقبل.

وتشارك الجزائر في أعمال هذه الدورة بوفد مكون من ممثلين عن السلطة الجزائرية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى المحلي ووزارة الخارجية والممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضحت الممثلة الدائمة للجزائر في هذه المنظمة السفيرة سليمة عبد الحق، في كلمتها خلال أعمال الدورة اليوم، على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وضرورة تعزيز التعاون بين الدول على أساس الحوار البناء والشامل والابتعاد عن ممارسة الاستقطاب وتسييس أعمال المنظمة، والعمل من أجل التوصل إلى قرارات توافقية من شأنها دعم السلم والأمن الدوليين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز