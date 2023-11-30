مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في جنوبي البحر الأحمر

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28 نوفمبر, 23:24 GMT
وأضافت: "خلال وقت إسقاط الطائرة المسيرة، كانت المدمرة يو إس إس كارني ترافق ناقلة النفط يو إس إن إس سابلاي وسفينة أخرى ترفع العلم الأمريكي وعلى متنها طاقم أميركي، تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة، ولم تقع أي إصابات لأفراد أميركيين أو أضرار لسفن أميركية".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن ذلك.
وكانت مدمرة أمريكية قد أسقطت طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، الخميس الماضي.
وأوضحت أن "الطائرات المسيرة أُسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تسير في دورية بالبحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في السفينة وطاقمها".
27 نوفمبر, 15:09 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، السيطرة على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وسبق أن هددت "أنصار الله"، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، ودعت الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
28 نوفمبر, 08:31 GMT
وبين الحين والآخر تعلن الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.