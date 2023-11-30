شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين الجزائر وأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين الجزائر وأذربيجان، الأربعاء، بباكو بأذربيجان ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، ونائب وزير خارجية أذربيجان المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا، يالشين رافييف.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، يأتى انعقاد هذه الدورة الأولى من المشاورات السياسية بعد توقيع البلدين على الاتفاق الثنائي المؤسس لها شهر أغسطس 2022.

وأضاف البيان أن الطرفين استعرضا واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على ضوء خطة العمل الطموحة التي اتفق على العمل عليها رئيسا دبلوماسية البلدين خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى باكو، شهر يوليو المنصرم، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز الأليات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي.

كما اتفق الطرفان بمناسبة هذه المشاورات على رفع نسق ونظامية تبادل الزيارات على مختلف المستويات والعمل على التحضير لتوقيع الاتفاقيات الثنائية قيد التفاوض في قادم المواعيد بين البلدين.

وأضاف البيان أن هذه المشاورات شكلت فرصة لتبادل الرؤى بخصوص عدد من المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.