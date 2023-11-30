شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثامين 5 أطفال خدج متحللة في مستشفى شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت طواقم طبية فلسطنية على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خدج، توفوا في مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي، بعد 7 أسابيع من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، وأُخلي عدد منها تحت وطأة القصف العنيف والحصار المشدد.

إغلاق المستشفى عليهم

وقال مصدر طبي، إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرًا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين 5 أطفال خدج متحللة جزئيًا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال منعوا عائلاتهم من الاقتراب من الأطفال الحديثي الولادة، قبل يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استشهد 8 أطفال خدج بسبب انقطاع الكهرباء اللازم لتشغيل حاضناتهم، بعد منع الاحتلال وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي، قبل أن يجري إجلاء 31 طفلًا إلى مستشفيات جنوب القطاع، نُقل عدد منهم إلى مصر لمتابعة العلاج.

ومنذ اليوم الأول للهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تكشفت جرائم الاحتلال وهول الكارثة الإنسانية التي لحقت بالقطاع.