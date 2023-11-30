اخبار الخليج

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي قادم من لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش الإسرائيلي، عبر قناته الرسمية على تليغرام، أنه "منذ فترة قصيرة، وبعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق دوفيف ومطاط وساسا في شمال إسرائيل، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أعلن لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، وهو ما نفاه الأخير.

25 نوفمبر, 15:22 GMT

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في خبر عاجل: "سقوط قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب".
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تهاجم جنوب لبنان، خلافا للتقارير الواردة في بيروت عن إطلاق قذيفة إسرائيلية على عيتا الشعب".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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