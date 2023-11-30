"الخليج 365" ترصد أحوال مواطني البلدات الحدودية جنوبي لبنان في ظل أجواء الهدنة

دبي - محمود عبدالرازق - ورصد مراسل "الخليج 365" في جولة على القطاع الغربي جنوبي لبنان خلال أوقات الهدنة في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، واطّلع على وضع المنطقة وعلى أوضاع المواطنين والبلدات والقرى المحاذية للجدار الفاصل الذي بناه الجيش الإسرائيلي على جانب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأوضح مراسل "الخليج 365"، أنه "بالرغم من الترقب الحذر الذي ينتاب أهالي البلدات والقرى الجنوبية لاحتمالية تطور الأحداث نحو الأسوأ، فإنهم يعيشون حياتهم الطبيعية ويمارسون أعمالهم اليومية في أرضهم ويقطفون محاصيلهم دون خوف أو خشية".

ولفت أهالي بلدة كفركلا المحاذية مباشرة للجدار الفاصل، في حديث لـ"الخليج 365"، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان خلال الـ50 يوما التي سبقت الهدنة يستهدف المزارعين الذين يعملون في أرضهم ويطلق عليهم الرصاص والقنابل الحارقة ليجعلهم يخافون ويتركون منازلهم.

وأكدوا أنهم لا يخافون القصف الإسرائيلي وسيبقون صامدين في أرضهم وداعمين للمقاومة ومساندين لها.

وأوضح رئيس بلدية كفركلا، المحامي حسن شيت، في حديث لـ" الخليج 365"، أنه "منذ صباح اليوم الثاني لسريان الهدنة في قطاع غزة، بدأت لجان الكشف عن الأضرار عملها الميداني في القرى الجنوبية، حيث تم تشكيل لجان مشتركة تابعة لبلدية كفركلا، ولجان مجلس الجنوب المرتبط بالحكومة اللبنانية، واللجان التابعة لحزب الله، وذلك لكشف الأضرار التي وقعت على الأهالي جراء القصف الإسرائيلي وتسجيلها وتقدير التكلفة الفعلية الواجب دفعها للمعالجة".

وأكد رئيس بلدية كفركلا "أن هذا الموضوع سيتم متابعته للنهاية بدون أي تمييز بين المواطنين والأهالي، والتعاون سيكون بين جميع اللجان وأبناء الجنوب ولن يتم استثناء أحد".