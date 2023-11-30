شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب النائب العام السعودى رئيسا لجمعية النواب العموم العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام السعودى الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية فى الفترة الرئاسية القادمة.

وأكد المعجب في كلمة له حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن النيابة العامة السعودية على أتم استعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.

وتوجه المعجب بالشكر لأعضاء الجمعية على ثقتهم في النيابة العامة في المملكة وانتخابه رئيساً للجمعية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.