شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص فى الأغوار بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب عاطوف بمنطقة الأغوار الشمالية فى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب، والقيام بنقله.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها أطلقت الرصاص على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في المنطقة المذكورة وقامت بتحييده. واستخدام تعبير "التحييد" يعني إصابة الشاب الفلسطيني إصابة "قاتلة" وهو ما يُرجح استشهاده.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 40 فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة.