اخبار الخليج

مسؤول مصري: اتصالات مستمرة مع قطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "القاهرة 24" عن رشوان، بيانا قال فيه إن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وأوضح رشوان أن الاتصالات المصرية القطرية تستهدف وقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 30.11.2023

وشدد المسؤول المصري على أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية، معلنًا أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة ليوم واحد إضافي، نتيجة لجهود الوسطاء ولمواصلة عملية تبادل الأسرى، وأوضحت الحركة في بيان أنه "تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس".

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نظرًا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة".

وكانت "حماس" وإسرائيل قد أبدتا، قبل وقت قليل من الإعلان عن تمديد الهدنة، إشارات إلى استعدادهما لاستئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - الخليج 365 عربي, 1920, 30.11.2023

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد نص على هدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام، والإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة، وقد تم الاتفاق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط اتفاق الهدنة الأصلي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا