الخليج اليوم .. مباحثات هاتفية بين رئيس هيئة الأركان الإيراني ووزير الدفاع السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مباحثات هاتفية بشأن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب باقري خلال المباحثات عن ترحيبه بتنمية العلاقات بين البلدين، مثنيا على دور السعودية باستضافة القمة الاستثنائية لرؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد اللواء باقري استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

بدوره، رحب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بتحسن مستوى التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.

كما تباحث الطرفان في قضايا مهمة تخص العالم الإسلامي وتبادلا الدعوات لزيارة البلدين.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس الماضي على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية" المقطوعة بينهما منذ عام 2016. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق إثر مفاوضات استضافتها ورعتها الصين.