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الخليج اليوم .. اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني

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الرياض - كتب موسى القحطاني - : وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن أجنبي قتل مواطنا عربيا في المنطقة الشرقية الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

لماذا رفض العرب قرار تقسيم فلسطين؟ وماذا قال عنه وقتها المندوب السعودي؟ الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

مباحثات هاتفية بين رئيس هيئة الأركان الإيراني ووزير الدفاع السعودي الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بهجوم في مدخل القدس وبن غفير يدعو لحمل السلاح الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

الإمارات تطور القطاع البحري ركيزة أساسية لاقتصادها الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

رئيس الدولة ورئيس كوبا يبحثان علاقات التعاون ويشهدان تبادل اتفاقيات بين البلدين الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

محمد بن راشد: يوم الشهيد يوم فخر واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً في سادس أيام الهدنة الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

أسيرة إسرائيلية خرجت من غزة: التقيت السنوار وواجهته! الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

ماذا نعرف عن المرض الغامض الذي يتفشى في الصين؟! الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

لهذا السبب توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل! الخميس ، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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