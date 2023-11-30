شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى توحيد الجهود من إنهاء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وحصول جميع المصابين على العلاج المناسب لهم، وإزالة الوصم والتمييز عن المصابين والمتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، وذلك في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت السفيرة أبو غزالة في بيان اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر من كل عام اهتمام جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بتعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء للعمل على تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014- 2020 )، التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014، لخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والقضاء على الإصابات الجديدة بالفيروس بين الأطفال وخفض نسبة وفيات الأمهات المرتبطة بالإيدز بشكل كبير.



وشددت على ضرورة توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين.



وأوضحت أن هذا اليوم يعد فرصة لإظهار التضامن والتكامل العالمي من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030، والاستمرار في تخصيص الموارد اللازمة لهذه الجهود، إلى جانب تكثيف العمل من أجل التوعية العامة للجمهور عن طريق الوسائل والمواد الإعلامية، مع التركيز على الفئات الأكثر تعرُّضاً لمخاطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري، والعمل على حماية الأجيال الناشئة من الإصابة بالعدوى.