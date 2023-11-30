السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".

وأضاف المصدر أن "القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق، حيث ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرًا إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل(نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2024".

وخلص المصدر السعودي إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الخليج 365"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.