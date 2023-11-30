شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني وبلينكن يبحثان تسريع إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،خلال لقائه، اليوم الخميس، في رام الله، وزير الخارجية أنتوني بلينكن؛ الجهود الجارية لتسريع إيصال المُساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال تعظيم فترات التوقف الإنساني.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أدان أعمال العنف المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنه سيواصل الإصرار على خضوع المسؤولين عنها للمساءلة الكاملة.



وتحدث بلينكن وعباس أيضا عن الحاجة المُلحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز الخطوات الملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية.