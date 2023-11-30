إعلام: المغرب يتسلم شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تلك الوسائل أن "المملكة المغربية، تسلمت هذه المدرعات بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية".

وأشار موقع "الدفاع العربي"، إلى أن "سلاح المدرعات الملكي يعيش طفرة نوعية في قدراته القتالية وقدراته وتشكيلاته الحالية قادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة".

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن المغرب اشترى مجموعة من الطائرات الصينية دون طيار من طراز "Wing Loong II"، والتي كان من المفترض أن تحل محل طائرة "Wing Loong I" في الخدمة في سلاح القوات الجوية الملكية المغربية، بحسب الموقع.

وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي خلال المهام الهجومية، إضافة إلى خوض معارك مع أنواع أخرى من الدبابات.



وتستخدم دبابات "أبرامز" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، وتم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق، عامي 1991 و2003، إضافة إلى غزو أفغانستان، وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.