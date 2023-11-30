شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة في يومها السابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم، ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع.

فيما أصيب صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة وسط القطاع.

العدوان على غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قناصة الاحتلال المتمركزة بالقرب من دوار الشهداء جنوب وادي غزة وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي وأصابت الصحفي عبدالرحمن الكحلوت في قدميه.

كان أعلن صباح اليوم، تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على أن تنتهي صباح غد الجمعة على الساعة السابعة صباحاً.