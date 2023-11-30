شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يلتقى ملك بريطانيا على هامش القمة العالمية للعمل المناخي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وسيلقى الملك تشارلز كلمة غدا عقب كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في افتتاح قمة الأعمال الخيرية ضمن فاعليات قمة المناخ في دبي التي تم افتتاحها الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 180 من رؤساء الدول ورؤساء وممثلي الحكومات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديره لإسهامات الملك تشارلز الثالث في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 70000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، يشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

فيما شارك في المقابلة عدد كبير من الوفد البريطاني المشارك في قمة المناخ بدبي ، وفي مقدمتهم وزير الخارجية البريطاني ، فيما سيحضر ريتشي سوناك رئيس الوزراء غدا ليلقي كلمه بلاده رسميا في القمة العالمية للعمل المناخي التي تستمر يومي الجمعة والسبت وتستأنف مرة أخرى يو 9 ديسمبر.

وكانت القمة التي تم افتتاحها اليوم شهدت بعد ساعات قليلة من الانطلاق مجموعة من الإنجازات التاريخية على مستوى العمل المناخي، مما دفع الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، إلى القول إن ما جرى في اليوم الأول من المؤتمر "إنجاز غير مسبوق".

وأعرب رئيس مؤتمر الأطراف عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النتائج والحلول خلال جلسات مؤتمر الأطراف، الذي انطلق في مدينة إكسبو دبي اليوم الخميس، ويستمر حتى 12 ديسمبر، قائلاً: "تركيزنا سينصب على ترجمة الرؤى والتطلعات إلى أفعال عملية تصنع الفرق".