طائرة عسكرية أردنية تقوم بعملية إنزال مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني بغزة

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القاهرة - سامية سيد - قامت طائرة عسكرية أردنية بعملية إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية للمستشفى الميداني بغزة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، مساء اليوم/الخميس/، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.



وأوضح المصدر -في بيان صحفي صدر عن القوات المسلحة الأردنية- أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وكانت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قد سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم.