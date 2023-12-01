شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يستهدف أوكارًا لتنظيم "داعش" بسلسلة جبال بلكانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تنفيذ ضربات استهدفت أوكارًا لتنظيم "داعش" الإرهابي بسلسلة جبال بلكانة. وقالت قيادة العمليات المشتركة ــ في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز"، الخميس إن القوات الجوية العراقية قامت بشن غارات على أوكار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال بلكانه في طوزخورماتو، أسفرت عن مقتل عناصر من التنظيم الإرهابي فضلاً عن تدمير وكر يحتوي على أسلحة ومعدات لوجستية.

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