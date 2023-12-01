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الجيش العراقى يستهدف أوكارًا لتنظيم "داعش" بسلسلة جبال بلكانة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تنفيذ ضربات استهدفت أوكارًا لتنظيم "داعش" الإرهابي بسلسلة جبال بلكانة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة ــ في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز"، الخميس إن القوات الجوية العراقية قامت بشن غارات على أوكار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال بلكانه في طوزخورماتو، أسفرت عن مقتل عناصر من التنظيم الإرهابي فضلاً عن تدمير وكر يحتوي على أسلحة ومعدات لوجستية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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