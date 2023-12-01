شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني مساء الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 4.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد مواطن متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في أثناء محاولته تفقد منزله.

الاحتلال يخرق الهدنة

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة في 24 نوفمبر الماضي، سُجلت عدة خروقات للاحتلال، إذ استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار وقذائف المدفعية صوب المواطنين في المناطق الغربية في مدينة غزة، تحديدًا في أحياء النصر، وتل الهوا، والشيخ رضوان، ومنطقة الشيخ عجلين.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين، وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب (23 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ، نقلته طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قفين شمال طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة وسط البلدة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في أحيائها وشوارعها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة عدوان جيش الاحتلال الأخير على قطاع غزة، الذي استمر 48 يومًا على التوالي، بلغت 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، و6000 مفقود.