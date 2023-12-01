رغم سريان الهدنة.. مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول الأربعاء، أثناء محاولته تفقد منزله.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، سجّلت عدة خروقات لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث قتل وأصيب عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.

وتتعمد قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق النار وقذائف المدفعية صوب المواطنين في المناطق الغربية في مدينة غزة، تحديدا في أحياء النصر، وتل الهوا، والشيخ رضوان، ومنطقة الشيخ عجلين، وفقا لوفا.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.