شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بيان مكتب نتياهو اتهم حماس بانتهاك شروط الهدنة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بإطلاق سراح الرهائن وإطلاق سراح جميع النساء المختطفات المحتجزات في غزة.

وتابع البيان أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة أبدا تهديدا لسلامة الإسرائيليين، وفقا لما زعمه البيان.

وشنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جميع أنحاء قطاع غزة شمالا وجنوبا، زاعمة أن حماس انتهكت شروط الهدنة.

وقالت الصحيفة إن مناطق متفرقة من إسرائيل تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ من قطاع غزة في وقت مبكر من صباح بما في ذلك إطلاق صواريخ على عسقلان والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.