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الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيقي الملك سلمان وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفق"واس" .

توفى الأمير عن عمر عن عمر ناهز ٨٥ عاما.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

 انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

 تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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