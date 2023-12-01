إعلام: المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في قطاع غزة مستمرة رغم استئناف القتال

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلا عن مصدر قوله: "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة لا تزال مستمرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أنه تم تمديد الهدنة ليوم واحد، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.

وأعربت حركة "حماس" عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.