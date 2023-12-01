على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن أمير قطر التقى مع هرتزوغ على هامش مؤتمر التغير المناخي COP28 في دبي، والذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ووصفت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقاء هرتزوغ بأمير قطر بـ"اللقاء التاريخي"، مضيفة أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار الحديث عن إجراء المزيد من المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.

ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.

سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.