شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: مفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى الهدنة فى غزة والقصف يعيق الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت قطر، عن أسفها لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، دون التوصل إلى اتفاق تمديدها.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، مؤكدة أن الدوحة ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت الهدنة.

وشددت الخارجية القطرية على أن استمرار القصف في غزة، يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.